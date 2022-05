Albert trainiert im Fallers Bootcamp

per Mail teilen

Was sollte man als „Fallers“-Schauspieler:in wissen, um in der SWR Schwarzwaldserie auf einem Bauernhof authentisch spielen zu können? „Fallers“-Darsteller Alessio Hirschkorn ( „Albert Faller“) begab sich ins Trainingscamp und studierte das schwerwiegende Thema: Wie geht man mit einem 750 Kilogramm starken Schwarzwälder Kaltblutwallach um? Im „Fallers Bootcamp“ lernt Alessio Hirschkorn den richtigen Umgang mit dem imposanten Pferd Max: Unter anderem sollte Alessio tunlichst vermeiden, dass Max ihm auf die Füße steht... Und er lernt reiten! Dass zuvor aber noch andere Dinge absolviert werden müssen, hat sich Alessio so nicht träumen lassen. Wobei „Fallers“-Esel Doudou auch noch ein Wort mitzureden hat, wie Sie im Video sehen.

Die jeweils aktuelle Folge „Die Fallers“ ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter SWR.de/diefallers oder in der ARD Mediathek zu sehen.