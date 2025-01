Unsere Themen:

Datenschutz

Datenhändler erhielten sensible Daten aus Zehntausenden Apps

BmE von Maximilian Zierer





Gesundheit

Weg vom BMI: Neuer Vorschlag für Definition von Adipositas

BmE von Nina Kunze





Ernährung

Pommes mit grünem Punkt? Was der "Nutri-Score" bringt

BmE von Sophie Kuhlmann





Energieerzeugung

Wasserstoff: Dezentrale Lösungen für Herstellung im Südwesten sinnvoll

Christine Langer im Gespräch mit Katha Jansen, ARD-Klimaredaktion.





Klimageschichte

Das älteste Eis der Erde - Bohrkern aus der Antarktis geborgen

BmE von Dorothee Rengeling





Gesellschaft

Die vergessenen Krisen der Welt

BmE von Stephan Ueberbach

Musikliste:

1.

Il m'a vue nue

Cécile McLorin Salvant



2.

Hello !

Martin Luke Brown



3.

Crying in the night

Andrew Bird & Madison Cunningham



4.

Cod liver oil and orange juice

Meskerem Mees



5.

Lucifer

Theodor



6.

Canção da Cura

Sessa



7.

Intro

Ezra Collective