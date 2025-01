Unsere Themen:

Chemikalien

Lobbying-Schlacht um PFAS

Catharina Felke, Johannes Edelhoff und Lea Busch





Klimawandel

Wie Waldbrände das Klima verändern

Christine Langer im Gespräch mit Janina Schreiber, ARD-Klimaredaktion.





Plastikmüll

1 Cent auf Obst- und Gemüsetüten - Greenwashing oder richtiges Zeichen?

Katha Jansen





Physik

Polarlichter: Wann werden die hübschen Dinger gefährlich?

Florian Zinner





Bildung

Die zehn beliebtesten Schulnamen in Deutschland

Simun Sustic

Musikliste:

1.

Could you help me

Lucy Rose



2.

Nurse

J.e. Sunde



3.

Meet me halfway

Dekel



4.

Avocado

John Ambrose



5.

Yerku mas

Ladaniva



6.

Hadsel

Beirut



7.

Pyramids

Jamila & The Other Heroes