Unsere Themen:

Bildungspolitik

G9 für alle kommt näher: Neues Schulgesetz im Landtag Baden-Württemberg

Filiz Kükrekol





Gesundheit

Impfschutz in Deutschland hoch, aber mit Lücken

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Andreas Radbruch, Leiter Arbeitsgruppe Zellbiologie am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin.





Medizin

KI im Krankenhaus: Sprachmodell unterstützt bei Arztbriefen

Thomas Samboll





Klimawandel

2024 war ein Jahr der Klima-Rekorde

Susanne Henn





Psychologie

Onlinetherapie gegen Onlinesucht

Jenny Witt





Insekten

Per Staubsauger DNA-Spuren von Schädlingen auf der Spur

Michael Lang

Musikliste:

1.

Don' t let me down again

Andrew Bird & Madison Cunningham



2.

Ariope!

Carmen Souza



3.

I'll never be a cowboy

Ponte Pilas



4.

Man of manners

Meskerem Mees



5.

Esa Tristeza

Nina Miranda



6.

Untamed love

Boppin'B



7.

De dagene jeg mister ting

Frida Ånnevik