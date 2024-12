Unsere Themen:

Meteorologie

KI macht Wettervorhersagen deutlich zuverlässiger

Stefan Troendle im Gespräch mit Pascal Kiss, ARD-Wissenschaftsredaktion





Modellorganismen

Wie die Pflanze Acker-Schmalwand der Forschung hilft

David Beck





Umwelt

CO2 als Rohstoff aus der Luft gewinnen - wie nachhaltig ist das?

Hellmuth Nordwig





Gesellschaft

Stand der Forschung zu Migration und den Ursachen

Jenny von Sperber





Artenschutz

Wie Korallen fit gemacht werden sollen für den Klimawandel

BmE von Andreas Kegel

Musikliste:

1.

Rosalie

Fieh



2.

Wolken

Oehl



3.

Everybody wants to rule the world

Ruti



4.

The moor

Blackberries



5.

Metropolis

Kit Sebastian



6.

Got to be Christmas

The Shacks



7.

Oiseau

Laurent Bardainne & Tigre D'Eau Douce feat. Bertrand Belin