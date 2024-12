Unsere Themen:

Bildung

Internationale Studio zu Alltagsfähigkeiten Erwachsener PIACC

Anja Braun





Gesundheit

Snus - Nikotin aus dem Beutel

Christine Langer im Gespräch mit Christine Westerhaus, Wissenschaftsjournalistin





Gesundheit

Pestizide können Parkinson auslösen

Birgit Augustin





Informationstechnologie

Cybergefahr bei Erneuerbaren Energien

Alice Thiel-Sonnen





Wissenschaft

Verleihung der Nobelpreise in Stockholm

Sofie Donges

Musikliste:

1.

Just a little more time

Bombay Bicycle Club



2.

Kan ya makan

Nesrine



3.

Loved up

Joel Sarakula



4.

Dangomushi

Mei Semones



5.

Geschenkpapier

Erdmöbel & Kaiser Quartett



6.

Gunyaŋara

Andrew Gurruwiwi Band



7.

Fractals

Beth Orton