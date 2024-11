Unsere Themen:

Medizin

Wirkstoff Lenacapavir schützt effektiv vor HIV-Infektion

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Clara Lehmann, Leiterin des Infektionsschutzzentrums an der Uniklinik Köln.





Technik

Deutscher Zukunftspreis geht an Entwickler von smarten Autoscheinwerfern

Doris Tromballa





Klimawandel

Gefährdet die Schleppnetz-Fischerei die CO2-Speicherung in der Nordsee?

Thomas Samboll





Gesundheit

Rauchfreies Großbritannien? Regierung will junger Generation Zigaretten komplett verbieten

Sven Lohmann





Bildung

Neckarsulm: Ersthelfer für IT - Schüler werden Technik-Pannenhelfer

Annina Klingebiel

Musikliste:

1.

If I could see you now

Holy Hive



2.

Hope

Arlo Parks



3.

Kaf do lo

Oriane Lacaille



4.

Last time every time forever

Grian Chatten



5.

Mojo Risin

Buntspecht



6.

Computer sind doof

Spliff



7.

Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!