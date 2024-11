Wissen aktuell

Unsere Themen:

Gesellschaft

Trauriger Rekord: 360 Femizide in 2023 - gewaltbetroffene Frauen erzählen

Von Susanne Babila





Klimawandel

Fazit der UN-Klimakonferenz: Enttäuschend, aber nicht hoffnungslos

Stefan Troendle im Gespräch mit Janina Schreiber, SWR-Redaktion Klima und Umwelt.





Gesundheit

Screening auf Erbkrankheiten bei werdenden Eltern

Von Veronika Simon





Raumfahrt

Fliegende Sternwarte SOFIA geht in den Ruhestand

Von Nina Kunze





Anthropologie

Happy Birthday "Lucy": Frühmenschenskelett vor 50 Jahren entdeckt

Von Michael Stang





Verkehr

Mobilitätsbarometer: So zufrieden sind wir mit dem öffentlichen Nahverkehr

Von Tabea Schoser

Musikliste:

1.

Warm in December

Samara Joy



2.

Caminar Sola

Julieta Venegas



3.

Utopia

Pete Josef



4.

Catholic country

Kings Of Convenience feat. Feist



5.

If the stars where mine

Melody Gardot



6.

Shinbone

Hiss Golden Messenger



7.

Mind

Fred Garden