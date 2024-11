Unsere Themen:

Medizin

Grund für Jojo-Effekt? Fettzellen erinnern sich an Übergewicht

BmE von Veronika Simon





Raumfahrt

Wie geht es weiter mit der Raumfahrt nach Trumps Wahlsieg?

Jochen Steiner im Gespräch mit Ute Spangenberger, SWR-Wissenschaftsredaktion





Archäologie

Uni Mainz erforscht 25.000 Römersteine in ganz Deutschland

BmE von Christian Altmayer





Gesundheit

Weltmännertag: 7 Fakten zu Männergesundheit

BoE von Kristina Koch





Technik

Rollstuhl mit Roboterarm: DLR-Team gewinnt Cybathlon-Rennen

BmE von Johannes Roßteuscher

Musikliste:

1.

Göc/me

Kit Sebastian



2.

Something good

alt-j



3.

Again

Ghost Funk Orchestra



4.

Seeds- stereo

Lusitanian Ghosts



5.

L'e dans L'o

O' o



6.

Was bleibt

Der Blum



7.

All I've ever known

Madison Cunningham