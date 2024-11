Unsere Themen:

Klimawandel

Klimakonferenz erzielt Einigung bei den Kohlenstoffmärkten

Von Yasmin Appelhans



Medizin

Bier gegen Delir: Uniklinik Basel gibt Intensivpatienten testweise Weizenbier

Von Anja Braun, sowie Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Matthias Kochanek, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin



Energiewende

Süddeutsche Erdgasleitung: Sinnvoll oder Fehlinvestition?

Von Martin Thiel



Wissenschaftspolitik

Musk und Co: Trumps Wahlsieg trübt die Stimmung in der US-Forschung

Von Christoph Drösser

Musikliste:

1.

Passenger

Rikas





2.

On the sentimental side

Catherine Russell & Sean Mason





3.

Sweet smile

Eels





4.

Veni vidi vici

Aidan Knight





5.

Encoded

Holler My Dear





6.

Himalaya

Albert Luxus





7.

Snow in Central Park

Alan Braufman