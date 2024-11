per Mail teilen

Unsere Themen:

Klimaschutz

UN-Klimakonferenz: Schwierige Verhandlungen im Schatten des Trump-Wahlsiegs

Stefan Troendle im Gespräch mit Janina Schreiber, SWR-Redaktion Umwelt und Klima





Klimawandel

Schweden: Höhere Temperaturen ermöglichen Weinanbau

Von Sofie Donges





Landwirtschaft

Vietnam: Junge Kaffeebauern testen im Klimawandel nachhaltige Anbaumethoden

Von Christiane Justus





Bildung

Ende der Ampel: Wie geht es weiter mit den dringenden Aufgaben in der Bildungspolitik?

Von Anja Braun, SWR-Wissenschaft





Geologie

Heidelberger Forscher entdecken Saphire in der Eifel

Von Christian Altmayer

Musikliste:

1.

Remember me

Sladek



2.

Canopy

Flora Hibberd



3.

Milton

Dina Ögon



4.

Ai that long yeu ai

Saigon Soul Revival



5.

Monde noveau

Oscar Anton



6.

Diamonds are forever

Arctic Monkeys



7.

Voou

Dani Gurgel feat. Ingrid Jensen