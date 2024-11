Unsere Themen:

Wissenschaftspolitik

Nach Trumps Sieg: Wissenschaft und Forschung werden leiden

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Michael Resch, Universität Stuttgart





Zoonosen

Stand der Dinge zum West-Nil-Virus in Deutschland

Von Daniela Remus





Wissenschaftsbarometer

Mehrheit der Menschen in Deutschland vertraut Wissenschaft und Forschung

Stefan Troendle im Gespräch mit Liliann Fischer, Organisation Wissenschaft im Dialog





Gesundheit

Wie sich durch Hypnose die körperliche Kraft steigern lässt

Von Annegret Faber





Nachhaltigkeit

Wein in Mehrwegflaschen immer noch selten im Regal

Von Dominik Bartoschek

Musikliste:

1.

Enjoy yourself

Meschiya Lake & The New Movement



2.

Ol' father time

Jonathan Wilson



3.

Limerick

Maurizio Geri



4.

Fadas

Kata y Co



5.

Hypnosis

Holy Hive



6.

Georgia on my mind

Ray Charles