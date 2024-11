Unsere Themen:

Medizin

Medizin-App TeleKasper für gezielteren Einsatz von Antibiotika bei Kindern

Von Anette Kolb



Suchtprävention

Rauschtrinken nimmt bei jungen Menschen zu

Jochen Steiner im Gespräch mit Stephanie Eckhardt, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.



Medizin

Trip als Therapie: LSD und halluzinogene Pilze gegen Depression

Von Helen Kemmler und Tilman Hassenstein



Gesundheit

In Singapur leben die Menschen besonders lang und gesund

Von Jennifer Johnston



Tiere

Hat der Tod von Eichhörnchen "Peanut" Einfluss auf die US-Wahl?

Von Martin Ganslmeier

Musikliste:

1.

Orange-coloured day

Liana Flores



2.

Sonny the Strong

Gaz Coombes



3.

Untying a knot

Mutual Benefit



4.

Weg

Ami Warning



5.

Diambas e Dendê

Alvaro Lancellotti



6.

Hammer and the nail

Glaspy, Margaret



7.

Curtis (do you wanna be a star?)

Nathan Johnston & The Angels Of Libra