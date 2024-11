Unsere Themen:

Bildung

Früher Schulbeginn mindert Lernerfolg

Daniela Remus





Artenschutz

Das durchwachsene Ergebnis der Weltnaturkonferenz COP16

Martin Gramlich im Gespräch mit COP16-Reporter Stephan Hübner.





Klimaschutz

Erdwärme als Wärmequelle für Zuhause - lohnt sich das?

Jens Borchers





Stadtplanung

Megacity Kairo: Bauen und die Herausforderungen desKlimawandels

Nina Amin





Gesundheit

Wenig Zucker in den ersten 1000 Lebenstagen schützt vor Diabetes

Pascal Kiss

Musikliste:

1.

This is what you did

This Is The Kit



2.

Tik Tak

Helgen



3.

Without a leg to stand on

Andrew Bird & Madison Cunningham



4.

Wooden chair

Lau Noah



5.

Ariope!

Carmen Souza



6.

Eis, ohne Zucker

Heidi Happy



7.

Soul Saga (Song Of The Buffalo Soldier)

Quincy Jones