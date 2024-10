per Mail teilen

Unsere Themen:

Artenschutz

Weltnaturschutzunion setzt Baumarten auf die Rote Liste

Von Stephan Hübner



Anthropologie

Kann sich der Mensch per Evolution an den Klimawandel anpassen?

Von Aeneas Rooch



Kommunikationswissenschaft

US-Wahl: Welche Rolle spielt Desinformation?

Christine Langer im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion



Fischzucht

Tilapia statt Dorade: So kann Aquakultur sinnvoll und nachhaltig sein

Von Michael Marek



Archäologie

Neue Konservierungstechnik für Ötzi

Von Sebastian Kirschner

