Unsere Themen:

Naturschutz

Artenvielfalt in schlechtem Zustand: Was in Deutschland passieren müsste

Simon Plentinger





Verkehr

Verletzungen bei Autounfällen: Ältere Menschen und Frauen stark gefährdet

Christine Langer im Gespräch mit Kirstin Zeidler, Unfallforschung der Versicherer.





Gesundheit

Hyaluron-Boom: Faltenfrei mit Fragezeichen

Annika Ulrich





Künstliche Intelligenz

KI-Entwicklung: Wie US-Techkonzerne die Atomkraft wiederbeleben

Nils Dampz





Tierschutz

Mustapha Abidi: Retter der Störche in Marokko

Dunja Sadaqi

Musikliste:

Rewind

Juicy Lemon Club



Beetlebugs

Nick Leng



Crash test dummy

Botticelli Baby



This shiny kind of you

Peder feat. Janne Schra



Die Geigerzähler geigen

Helgen



Ghost in the machine

Dawes