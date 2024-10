Unsere Themen:

Chemie

Chemie-Nobelpreis für Protein-Forscher: Proteine designen und vorhersagen

Martin Gramlich im Gespräch mit David Beck, SWR-Wissenschaftsredaktion.





Ernährung

Protein-Supplements: Brauchen wir sie wirklich?

Constanze Fett





Tiere

Kampf gegen Ratten in New York - Verhütungsmittel in Erdnussbutter

Martin Ganslmeier





Technik

Neue Batteriezellen-Fertigung am KIT eröffnet

Felix Wnuck





Tiere

Fette Bärin: Die Siegerin der Fat Bear Week steht fest

Antje Sieb





Arbeitswelt

Großbritannien: Firmen testen "Null-Bock-Tage" bei der Arbeit

Christoph Prössl

Musikliste:

1.

Goldfish bowl

Gabby Young & Other Animals



2.

Waiting

Inger Nordvik



3.

Conversations and non-talking

JISKA



4.

Der Abschaum

Tristan Brusch



5.

Strom

Max Raabe



6.

Two weeks

Grizzly Bear



7.

I'm not here

Paul Armfield





Musikliste:



1.

Goldfish bowl

Gabby Young & Other Animals



2.

Waiting

Inger Nordvik



3.

Conversations and non-talking

JISKA



4.

Der Abschaum

Tristan Brusch



5.

Strom

Max Raabe



6.

Two weeks

Grizzly Bear



7.

I'm not here

Paul Armfield