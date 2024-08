Impuls vom 15.8.2024

Wissen aktuell

Virologie

WHO ruft Notlage aus: Wie gefährlich ist der Mpox-Ausbruch?

Anja Braun



Gesundheit

Mpox in Afrika: Vor allem Kinder sind gefährdet

Antje Diekhans



Energie

Neue Beschichtung: Durchbruch in der Solarenergie?

Martin Gramlich im Gespräch mit Janina Schreiber, SWR Redaktion Umwelt und Klima





Raumfahrt

Kommentar: Die erste deutsche Frau soll privat finanziert ins All fliegen

David Beck





Gesellschaft

Wie Forschende bei Anfeindungen Hilfe finden

Katja Hanke



Evolution

Seit wann essen Menschen Fleisch?

Marlène Seibold und Pascal Kiss





Musikliste:



1.

Broken hearted blue

Jenny Don't & The Spurs



2.

Modupe

Layori



3.

My best friend's coat

Paul Weller



4.

Casadastra

Ghost Funk Orchestra



5.

The brand new deal

Madeleine Peyroux



6.

Lucia

Albert Luxus



7.

Fast food

Fieh