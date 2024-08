Impuls vom 2.8.2024

Wissen aktuell

Astronomie

Max-Planck-Institut in Heidelberg entdeckt neuen Exoplaneten

Uwe Gradwohl



Technikgeschichte

40 Jahre E-Mail: Eine Erfolgsgeschichte beginnt in Karlsruhe

Anja Braun



Datensicherheit

Sichere E-Mails: Das empfiehlt die Forschung

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Melanie Volkamer, Karlsruher Institut für Technologie



Energiewende

Dänemark: So funktioniert die größte Meerwasser-Wärmepumpe der Welt

Thomas Samboll



Klimakrise

Botanischer Garten London: Gärtner sehen im Klimawandel auch eine Chance

Franziska Hoppen



Meldungen der Woche

Klingt putzig, ist riskant: Rolls Royce plant Mini-AKWs





