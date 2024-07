Impuls vom 26.7.2024

Wissen aktuell

Olympia

1000 Antworten: Wofür stehen die Farben der Olympischen Ringe?

Von Gábor Paál





Gesundheit

Extremhitze geht auch auf die Nieren

Daniela Engelhardt





Artenschutz

Luchs, Fischadler und Aale: So funktionieren Wiederansiedlungsprojekte

Stefan Troendle im Gespräch mit Sabine Stöhr, SWR-Umweltredaktion.





Medizin

Erbgut-Analysen: 34 neue genetische Krankheiten entdeckt

Von Veronika Simon





Artenschutz

Zahl der seltenen, chinesischen weißen Delfine nimmt weiter ab

Von Eva Lamby-Schmitt





Rubrik: Meldungen der Woche





Musikliste:



1.

Tall man little horse

Oan Kim



2.

Multicolored hummingbird

Rebekka Karijord



3.

Are we left to help ourselves

Dekker



4.

My beating chest

Scotch & Water



5.

Le nougat

Bonbon Vodou



6.

Dolphin

Infant Finches feat. Faira



7.

Veränderet

Fai Baba