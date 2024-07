Impuls vom 1.7.2024

Wissen aktuell

Klimawandel

Vorbildliche Hitzeaktionspläne: Mannheim und Worms sind Vorreiter

Von Daniela Engelhardt





Medizin

Vogelgrippe H5N1: Finnland startet Impfung

Christine Langer im Gespräch mit Veronika Simon, SWR-Wissenschaftsredaktion.





Gesundheit

Brustkrebsfrüherkennung ausgeweitet - Vor- und Nachteile des Screenings

Von Frank Wittig





Technik

Selber entwickeln statt importieren: Open Source bei Mikrochips

Von David Beck





Umweltschutz

Fischer in Griechenland holen Plastikmüll statt Fisch aus dem Meer

Von Moritz Pompl





