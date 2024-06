Impuls vom 6.6.2024

Wissen aktuell

Raumfahrt

Starliner: So ist der erste Start mit Crew an Bord gelaufen

Isabell Karras





Bildung

Kommentar: Doch 5% mehr BAföG - trotzdem eine Farce

Anja Braun





Künstliche Intelligenz

Sprachbarriere im Internet: Neues KI-Tool übersetzt seltene Sprachen

Pascal Kiss





Artenschutz

Bedrohte Wildpferde zurück in ihrer Heimat Kasachstan

Marianne Allweiss





Umwelt

Lichtverschmutzung größer als gedacht und unzureichend messbar

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Andreas Jechow, TH Brandenburg





Computerspiel

40 Jahre Tetris: Game-Klassiker mit Suchtfaktor und Ohrwurm

Tobias Nowak





Musikliste:



1.

Alma no mar

Louis Matute feat. Gabi Hartmann



2.

Hands - Trees

Almost Twins



3.

Zuraz

Il Civetto



4.

Rocks of time

Laura Veirs



5.

Matrimonio di Ruggiero

La Comitiva



6.

Schlauer Fisch

Buntspecht



7.

Level 1-3

Martina Eisenreich Quartett