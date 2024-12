Statistik fälschen für Profis: Die toten Hundertjährigen in Japan

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Aeneas Rooch



Ihre Themen sind:

- Auf einem Bein stehen: Das verrät der Flamingo-Test über das biologische Alter (01:16)

- Warum klingt die aztekische Totenkopf-Pfeife auch heute noch so gruselig? (08:39)

- Geruch, Klang, Lautstärke: Deshalb sammelt ein australisches Forschungsteam Furzdaten (16:57)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Age-related changes in gait, balance, and strength parameters: A cross-sectional study

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310764

Menschenopfer-Rituale: Todespfeife der Azteken wirkt noch heute

https://www.br.de/nachrichten/wissen/menschenopfer-rituale-todespfeife-der-azteken-wirkt-noch-heute,UUk8ATu

Der schaurige Klang der aztekischen Totenkopfpfeife

https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2024/Totenkopfpfeiffe.html

Chart your fart

https://research.csiro.au/cshw/projects/chart-your-fart/

Pups im Winter

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/pups_im_winter.php5

Modulation of colonic hydrogen sulfide production by diet and mesalazine utilizing a novel gas-profiling technology

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2018.1451280

Hot air?

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1121900/



