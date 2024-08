So retten sich Spinnenmännchen vor Kannibalismus

Diese Woche mit Julia Nestlen und Sina Kürtz



Ihre Themen sind:

- Höhle auf dem Mond entdeckt: Machen wir da bald Urlaub? (00:48)

- Wellness für Frösche: So hilft Sauna gegen den Amphibienpilz (08:03)

- Neuer Raumanzug macht Trinkwasser aus Pipi (15:28)

- Engländer finden raus: Bei Sturm kocht Teewasser schneller (21:52)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Deep pit on moon may be entrance to cave that could act as lunar base: https://www.newscientist.com/article/2439470-deep-pit-on-moon-may-be-entrance-to-cave-that-could-act-as-lunar-base/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

Höhle auf dem Mond entdeckt: möglicher Schutzraum für Astronauten: https://www.swr.de/swrkultur/wissen/hoehle-auf-dem-mond-entdeckt-moeglicher-schutzraum-fuer-astronauten-100.html

Hotspot shelters stimulate frog resistance to chytridiomycosis: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07582-y

Geht ein Frosch in die Sauna: https://www.sueddeutsche.de/wissen/amphibien-froesche-pilz-artensterben-sauna-lux.WbiDuhioGtw3UoaU2zY5MQ

Dune-Inspired Upgrade For Spacesuits Allow Astronauts To Recycle Urine Into Water: https://scienceblog.com/545986/dune-inspired-upgrade-for-spacesuits-allow-astronauts-to-recycle-urine-into-water/

Raumanzug recycelt Urin zu Trinkwasser: https://science.orf.at/stories/3225865/

Fakt ab! vom 25.04.2024 Regenwürmer lieben Countrymusik: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/regenwuermer-lieben-countrymusik/swr-kultur/13428557/

Storm Ciarán's effect on the boiling point of water in the southeast of the United Kingdom: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wea.4611

Stürmt es, kocht das Wasser schneller: https://www.fr.de/wissen/schneller-stuermt-es-kocht-das-wasser-zr-93191302.html



Unser Podcast-Tipp der Woche:

OKF – Ortskontrollfahrt

Wie ist es wirklich, heute im Osten aufzuwachsen? Lilly Blaudszun und Jakob Springfeld quatschen mit ihren Gästen über ihre Heimatorte. Welche Haltestelle ist bei ihnen der geheime Party-Hotspot? Welcher Song ballert nachts aus dem Kofferraum? Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?

https://www.ardaudiothek.de/sendung/okf-ortskontrollfahrt/13548087/



Redaktion: Christoph König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König