Medis im Wasser: Psychopharmaka machen Lachse mutig

Diese Woche mit Sina Kürtz und Charlotte Grieser



Ihre Themen sind:

- Was Fasten mit der Libido zu tun hat (00:56)

- Frauen und Miso-Paste im All (14:03)

- Wie die Psychologie euer Beziehungsende voraussagt (20:31)

- Erste deutsche Frau im All (28:20)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Intermittent fasting boosts sexual behavior by limiting the central availability of tryptophan and serotonin

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(25)00104-4

Food fermentation in space: Opportunities and challenges

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)00450-X

Terminal decline of satisfaction in romantic relationships: Evidence from four longitudinal studies

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspp0000551

Fragebogen zur Beziehungszufriedenheit:

Self_Measures_for_General_Relationship_Satisfaction_RELATIONSHIP

FaktAb-Folge “Warum es nicht schlimm ist, wenn wir in einem schwarzen Loch leben.” :

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/warum-es-nicht-schlimm-ist-wenn-wir-in-einem-schwarzen-loch-leben/ard/14329049/



Unser Tipp der Woche:

ARD Wissen Doku „Besser leben“

Wie viel Tierwohl steckt wirklich hinter den Haltungsformen beim Fleisch? Was bringt ein Baum inmitten der Stadt eigentlich in Sachen Wärmeregulierung an heißen Tagen? Und welcher Käse ist vegetarisch, welcher nicht? Umweltfragen mit Alltagsbezug klären unsere Hosts Melitta Varlam und der Neue im Team, Florian Kienast, im Nachhaltigkeits-Podcast "Besser leben".

Link: https://www.ardmediathek.de/film/die-cannabis-bilanz-wie-viel-kiffst-du-deutschland/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNzMx



Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Janine Funke und Chris Eckardt

Idee: Christoph König