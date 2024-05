Sind Displays zum Ablecken die Zukunft?

Dieses Mal mit Aeneas Rooch und - Premiere! - unserer Redakteurin Charlotte Grieser



- Euer Kaffee schmeckt schlecht? Probiert's mit einer Tulpen-förmigen Tasse. Wir besprechen Neues aus der "Gastrophysik" (01:00)

- Das Tor zur Hölle in Turkmenistan brennt noch immer. Wir besprechen eure Vorschläge zum Löschen des Kraters (08:49)

- Ein neuer Algorithmus hilft uns beim Einkaufen. Könnte das das Ende der Zettelwirtschaft sein? (15:55)

- Charlotte stellt ihre Best-of-Themen vor, die es nie in den Podcast geschafft haben: Katzenstreu bindet klimaschädliches Methan; So geht der richtige Power-nap für viel Kreativität; Kommunikationsformen unter Nilpferden sind sehr lustig (23:02)



https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/psychologie/wie-farben-und-tassen-den-geschmack-von-kaffee-beeinflussen-13375858

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329318300855

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329318301678

https://www.iflscience.com/environment/turkmenistans-president-wants-the-gateway-to-hell-blaze-to-be-extinguished/

https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/140716-door-to-hell-darvaza-crater-george-kourounis-expedition

https://www.eurekalert.org/news-releases/942368

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenvironau.1c00034

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5866

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01693-6



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

