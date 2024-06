Gewitterforschung – Lassen sich Blitz und Hagel kontrollieren?

Durch den Klimawandel könnten Gewitter gefährlicher werden. Forscher jagen deshalb Gewittern hinterher, um sie besser zu verstehen. Andere testen, ob Laser als Super-Blitzableiter taugen.

Mit gewagten Methoden versucht die Forschung, Gewitter besser zu verstehen, um sie besser kontrollieren zu können. Das Ziel ist, dass sie weniger Schäden anrichten. So impfen die einen Wolken, andere bauen Laserblitzableiter und manche jagen Unwettern hinterher – alles um herauszufinden: Was passiert genau in einer Gewitterwolke? Wie lassen sich Gewitter besser vorhersagen? Lassen sie sich am Ende bändigen?

Wie entstehen Gewitterwolken? Mit einem Windtunnel wird an der Johannes-Gutenberg-Universität versucht, das Innere einer Wolke besser zu verstehen. Alexander Theis ist dort Postdoc in der Gruppe Aerosol- und Wolkenphysik und erklärt:

Es braucht nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch sogenannte Aerosolpartikel, damit Wolken entstehen. Das können Pollen, Viren, Mineralstaubpartikel wie zum Beispiel Saharastaub oder die Reste von Feuer sein.

Wenn sich die Feuchtigkeit dann mit den Aerosolpartikeln verbindet, entstehen Wolkentropfen.

Aus vielen kleinen Wolkentropfen bilden sich anschließend Wolken.

Damit aus diesen ganz normalen Wolken Gewitterwolken werden, müssen noch mehr Voraussetzungen erfüllt sein: Gewitter entstehen meistens, wenn sich die Temperatur, die Windrichtung oder die Windstärke am Himmel mit der Höhe stark verändern.

Warum regnet es bei Gewittern fast immer?

Kleine Tropfen in einer Wolke verbinden sich zu immer größeren Regentropfen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen: Wenn wir im Auto sitzen und es regnet, dann tropfen von außen Tröpfchen auf die Scheibe und verbinden sich zu immer größeren. Werden die Tropfen zu schwer, um sich zu halten, rutschen sie nach unten. Am Himmel fallen sie dann aus der Wolke raus. So entsteht Regen.

Wie wird aus Regen Hagel?

Eine Wolke hat einen unteren und einen oberen Bereich – einen unter der Null-Grad-Grenze und einen darüber. Die starken Aufwinde in einer Gewitterwolke können Wassertropfen, die sich unten in den Wolken bilden, weit nach oben tragen, wo sie gefrieren, weil es dort kalt genug dafür ist. Dort werden aus den Regentropfen dann Hagelsteine.

Was ist Stormchasing? Michael Kunz ist Leiter der Arbeitsgruppe "Atmosphärische Risiken" am KIT und ist als Stormchaser unterwegs, um Gewitter zu erforschen. Mit Sonden versucht das Stormchaser-Team, zu dem auch Jannick Fischer gehört, die Windgeschwindigkeit im Kern eines Gewitters zu untersuchen. Stormchasing bedeutet in ihrem Fall, Gewittern hinterher zu jagen und Sonden im richtigen Moment an Luftballons aufsteigen zu lassen, damit sie in den Aufwind eines Gewitters hineinkommen. Der bringt sie ins Zentrum einer Gewitterzelle. Mit den gemessenen GPS-Daten soll an anderen Orten dazu beigetragen werden, dass die Wettervorhersage verbessert werden kann.

Wie soll die Wettervorhersage verbessert werden?

Ulrich Blahak ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst und leitet das Projekt SINFONY. Dabei geht es darum, Gewitter mithilfe von Mathematik besser vorherzusagen. Gewitterzellen werden am Computer simuliert. Mit dem Computerprogramm kann Ulrich Blahak genau untersuchen, was mit einem Gewitter passiert, wenn sich die Bedingungen verändern: Wie wirkt sich ein Berg in der Landschaft auf die Gewitterbildung aus? Oder was passiert, wenn der Wind auf einmal stärker wird? So sollen neue Informationen gesammelt werden. In Zukunft kann dann hoffentlich besser vorausgesagt werden, wie sich ein Gewitter entwickeln wird.

Was bedeutet Wolken impfen? Bessere Wettervorhersagen sollen dabei helfen, Schäden durch Gewitter zu verringern. Eine andere Methode, um das zu erreichen, ist das Impfen von Wolken. Dazu fliegen Flugzeuge oder Drohnen möglichst nah an die Gewitter heran und versuchen, chemische Stoffe wie zum Beispiel Silberiodid in den Gewitterkern zu streuen. Die Technik ist aber umstritten: In der Vergangenheit wurde das Wolkenimpfen auch für politische Zwecke eingesetzt. 2008 etwa hat China Wolken geimpft, um bei den Olympischen Spielen für schönes Wetter zu sorgen. Nach der Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl 1986 ist radioaktive Luft auf die Stadt Moskau zugeflogen. Die sowjetische Regierung hat versucht, Wolken zu impfen, damit der radioaktive Regen über kleinen Städten in Belarus und nicht in Moskau herunterkommt. Der Regen, der durch das Wolkenimpfen an einer Stelle entsteht, kann an einem anderen Ort fehlen. Auch in Süddeutschland sind gelegentlich Hagelflieger unterwegs – obwohl noch nicht ganz geklärt ist, was das Impfen wirklich bringt. Der Grundgedanke: Wenn der Wolke künstliche Eiskerne hinzu gegeben werden, kann sich das Wasser auf mehr Hagelkerne verteilen und der Hagel wird nicht so groß und gefährlich.

Die Schwierigkeit ist, nachzuweisen, ob der Effekt tatsächlich vorhanden ist. Im Labor kann man das alles nachweisen. Aber im Labor kann man keine Wolke entstehen lassen. Und ob das in der Realität tatsächlich funktioniert, kann man überhaupt nicht sagen. Man weiß nicht, wie sich die Wolke entwickelt hätte ohne das Impfen. Was wir uns anschauen können, sind die Messdaten. Und da sehen wir erst mal keinen großen Unterschied zwischen den Regionen, wo geimpft wird, und den Regionen, wo nicht geimpft wird.

Pilot Frank Kasparek neben einem Flugzeug zur Hagelabwehr. Bildet sich in Württemberg ein Unwetter, steigt er mit seiner Maschine auf, um Schlimmeres zu verhindern. Allerdings ist noch nicht geklärt, was das "Impfen" wirklich bringt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Was ist ein Laserblitzableiter?

Ein Blitz schlägt zwar nicht immer, aber meistens in den höchsten Punkt eines Ortes ein. Deshalb gilt: Je höher ein Blitzableiter ist, desto größer ist der geschützte Bereich. Ein Blitzableiter auf dem Dach schützt das dazugehörige Haus. Ein hoher Kirchturm als Blitzableiter kann schon einen größeren Häuserblock schützen. In der Schweiz, auf dem gut 2.500 m hohen Säntis südlich des Bodensees, hat ein internationales Forscherteam deshalb eine neue Art der Blitzableitung ausprobiert. Dort wurden 2021 Laserstrahlen aus einem Turm in den Himmel geschossen, um bei Gewitter Blitze schon sehr weit oben einzufangen.

Mit dieser Technik soll es in Zukunft möglich sein, sehr große Gelände vor Blitzeinschlägen zu schützen. Die Firma TRUMPF Scientific Lasers in München hat den Blitzableiter-Laser hergestellt. Tom Metzger ist Managing Director der Firma und erklärt:

Wir haben einen großen Laser installiert. Der Turm selber war geerdet, war wie ein großer Blitzableiter, der war 70 Meter hoch. Und was wir machen wollten, ist einfach [...], diesen Turm künstlich zu verlängern, mit diesem sogenannten Filament, also mit dieser leitfähigen Luft. Der Turm [...] war vollgestopft mit Messequipment. Das war eine Blitzforschungsstation, also nicht ohne Grund haben wir den Laser dort oben installiert. Mit dem Laserblitzableiter sollen in Zukunft noch viel größere Areale, zum Beispiel Flughäfen, geschützt werden als es mit klassischen Blitzableitern möglich war.

Wie wirkt sich der Klimawandel auf Gewitter aus?

Michael Kunz, der für seine Forschung immer wieder auf Gewitterjagd ist, erklärt, dass die Zahl der Gewitter bisher noch nicht nachweisbar zunimmt, wohl aber die Stärke. Ob sich die Gewittersaison vielleicht durch den Klimawandel sogar verlängert, ist nicht ganz klar. Auf der einen Seite ist 2023 bereits im März eine schwere Superzelle mit großem Hagel aufgetreten und auch 2022 haben Superzellen mit Tornados in Frankreich noch im Oktober große Schäden verursacht. Unklar ist, ob es sich bei dabei um Zufall handelt oder ob die Superzellen Hinweise dafür sind, dass die Gewittersaison in Zukunft vielleicht länger dauern wird.

Was wir sehen, ist, dass die Feuchtigkeit, die ja für die Gewitterbildung entscheidend ist, [...] ganz stark zugenommen hat. Hier im süddeutschen Raum ungefähr um 15 Prozent in den letzten 30 Jahren. Das ist ein richtig massiver Anstieg. Aber ob die Gewitter tatsächlich häufiger geworden sind, ist nicht so ganz klar. Aber relativ klar ist schon, dass die schweren Gewitter zunehmen. Dass zum Beispiel der Starkregen zunimmt, weil mehr Feuchtigkeit da ist. Das ist, was man beobachten. Wir haben in den vergangenen Jahren schon eine massive Zunahme der Starkregenereignisse erlebt und damit verbunden Sturzfluten, lokale Überschwemmung.

Alexander Theis von der Johannes-Gutenberg-Universität sagt außerdem, dass sich der Klimawandel auch auf die Hagelbildung auswirkt. Durch die Erderwärmung verschiebt sich die Null-Grad-Grenze nach oben. Das heißt, die Wolken sind höher im Himmel. So hat der Hagel beim Fallen mehr Zeit zum Schmelzen, bis er unten auf der Erde ankommt. Auf der anderen Seite werden die Gewitterzellen wegen höheren Aufwinden aber auch stärker. Wenn dann Hagel entsteht, wird er deshalb größer.

