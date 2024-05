Game Of Thrones-Forschung: Können die Drachen wirklich fliegen?

Diese Woche mit Julia Nestlen und Sina Kürtz.



Ihre Themen sind:

- Der einsamste Wal der Welt singt in einer anderen Frequenz als alle anderen. Jetzt hat er einen Freund gefunden! Wie kam’s? (00:57)

- Die Universität in Südkalifornien hat sich die Physik des Ausrutschens genauer angeschaut. Sina erklärt diesen sehr interessanten Versuchsaufbau! (07:58)

- Ein Hörer hat uns gefragt, ob die Game of Thrones-Drachen wirklich in der Lage wären, den Eisernen Thron zu schmelzen. Julia ist dem auf den Grund gegangen … (14:45)

Hier gehts zur folge mit der Frage: Könnten die Drachen wirklich fliegen?

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/game-of-thrones-forschung-koennen-die-drachen-wirklich-fliegen/swr2/10800929/

- In Polen wurde eine Leiche aus dem 17. Jahrhundert ausgegraben. Um zu verhindern, dass sie wieder aufersteht hatte man ihr eine Sichel am Hals mit ins Grab gegeben. War das etwa ein Vampir??? (22:02)



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

Redaktion: Chris Eckardt

Idee: Christoph König