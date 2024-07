Erich Kästner – Autor, Soldat und Friedensaktivist

"Emil und die Detektive", "Pünktchen und Anton", "Das doppelte Lottchen" – die Klassiker von Erich Kästner sind bis heute sehr beliebt.

Der Autor, am 23. Februar 1899 in Dresden geboren, schrieb klar, direkt und oft lustig – und das wohl gerade wegen seiner Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg.

Als Zeitungsredakteur verfasste er antimilitaristische, gesellschaftskritische Artikel. Die Nazis verbrannten seine Bücher. Er blieb trotzdem in Deutschland und musste sich später oft dafür rechtfertigen.

In den Jahren vor seinem Tod engagierte sich Kästner in der Friedensbewegung. Er starb am 29. Juli 1974 in München.

SWR Februar 2024

Manuskript zur Sendung