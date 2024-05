Dosenöffner gesucht! Die NASA bekommt ihre Weltraumsonde nicht mehr auf

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Womöglich haben wir noch einen sechsten Geschmackssinn. Julia hasst ihn jedenfalls … (01:20)

- Der Ruki im Kongo ist offiziell der schwärzeste Fluss der Welt uuuuuund Physikbasics mit Sina (07:22)

- Mit diesem Hund auf dem Profilbild habt ihr die besten Chancen beim Onlinedating (13:09)

- Die Maori haben ihre Hausdingos vor 2000 Jahren in allen Ehren bestattet. Und in Großbritannien wurden ganz besondere Tiere begraben (20:16)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König