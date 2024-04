Ticketverlosung: „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci als 360 Grad-Erlebnis in Stuttgart

per Mail teilen

SWR Kultur verlost 10 x 2 Tickets für das 360 Grad-Ausstellung „Leonardo da Vinci – Das letzte Abendmahl“, die vom 30. April bis zum 28. Juli in der Hanns‐Martin‐Schleyer‐Halle Stuttgart zu erleben ist.

Nehmen Sie Platz und genießen Sie eine bildstarke, emotionale, spannende und informative Reise durch die Geschichte: Zum ersten Mal überhaupt wird Leonardo da Vincis berühmtes Meisterwerk „Das letzte Abendmahl“ samt seiner Geschichte und Mythen auf immersive Art präsentiert.

In der 360 Grad-Ausstellung erleben die Besucher das letzte Abendmahl Jesu, so wie es sich Leonardo da Vinci vorgestellt und verewigt hat. Mit Hilfe modernster Technik wird auf jedes noch so kleine Detail des Gemäldes gezoomt.

„Leonardo da Vinci – Das letzte Abendmahl“, ein immersives Erlebnis in der Hanns‐Martin‐Schleyer‐Halle in Stuttgart Veranstalter

Leonardo da Vinci, der auch als „Jahrtausendgenie“ bezeichnet wird, war Maler, Wissenschaftler, Erfinder und Architekt in Personalunion. Eine Reise durch sein berühmtes Kunstwerk und sein unglaubliches Schaffen und Leben erlaubt es den Besuchern, diesen herausragenden Künstler und Wissenschaftler kennenzulernen.

Vom 15. April bis zum 5. Mai 2024 können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Teilnahmebedingungen.