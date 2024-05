Sergej Rachmaninow: "Aleko" und "Francesca da Rimini"

per Mail teilen

„Aleko“

Oper in einem Akt

Semfira: Kristina Mkhitaryan

Alte Zigeunerin: Natalya Boeva

Junger Zigeuner: Andrei Danilov

Aleko: Kostas Smoriginas

Semfiras Vater: Shavleg Armasi

„Francesca da Rimini“



Oper in einem Akt mit Prolog und Epilog

Francesca: Kristina Mkhitaryan

Paolo: Andrei Danilov

Dante Alighieri: Dmitry Golovnin

Lanciotto Malatesta: Kostas Smoriginas

Vergils Schatten: Shavleg Armasi

Chor des BR

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ivan Repušic



(Aufnahme vom 28. Januar 2024 im Münchner Prinzregententheater)

Eigentlich schätzt das Klassik-Publikum Sergej Rachmaninow primär als Pianisten beziehungsweise Komponisten von Klaviermusik. Vielleicht auch noch als Sinfoniker. Aber wer kennt schon seine musikalischen Bühnenwerke? "Aleko" und "Francesca da Rimini" - wie im Brennglas zeigt Rachmaninow in seinen beiden Einaktern die zerstörerische Kraft menschlicher Gefühle. So ermordet Aleko in der gleichnamigen Oper (1893) die Mutter seines Kindes wie auch seinen Nebenbuhler. Die tragische Dreiecksgeschichte um Francesca da Rimini hat auch andere Komponisten fasziniert. Elemente der europäischen Operntradition, die Tonsprache der russischen Schule sowie Spuren von Rachmaninows Bayreuth-Besuch lassen sich heraushören. Das Münchner Rundfunkorchester wird geleitet von Chefdirigent Ivan Repušiæ. Präsentiert von BR-KLASSIK im Rahmen des ARD-Opernabends.