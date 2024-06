Johannes Wördemann

Geboren und aufgewachsen in West-Berlin. 1982. Ohne Fernseher. Dafür aber mit Radio. Einem Schweizer Armee Radio. Das weiß ich noch.

Das lief eigentlich den ganzen Tag. Sonntagsmorgens hatte ich es dann aber für mich allein: Da lief das Kinderradio des DDR-Rundfunks. Legendär. Schon damals. Da kam eine andere Welt in meine Welt. Obwohl wir in derselben Stadt lebten, dieselbe Sprache sprachen und uns „nur“ diese Mauer trennte, so musste ich doch das Radio anmachen, um was von drüben zu hören. Magic!

Auch heute noch habe ich am Sonntag in aller Früh das Radio für mich allein, besser gesagt: Das Studio. Da moderiere ich nämlich SWR Kultur am Morgen. Aber da das Radio ja nie schläft, moderiere ich auch mal mittags oder eben abends – oder ich präsentiere die Nachrichten. Und wenn’s mal nicht live aus dem Studio ist, dann gebe ich Romanfiguren auf der Bühne im Rahmen der SWR Kultur Bestenliste eine Stimme, stehe im Hörspielstudio vor dem Mikro oder bin als Sprecher in Fernsehbeiträgen zu hören.

Wenn ich es inzwischen auch von Berlin nach Baden-Baden geschafft habe – einen Fernseher habe ich immer noch nicht. Magic?