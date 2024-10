per Mail teilen

Es läuft nicht mehr rund im Lokaljournalismus. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern gibt es einen regelrechten Kahlschlag bei den traditionellen Tageszeitungen, an deren Stelle treten teils dubiose Anzeigenblätter.

Aber was ist zu tun, wenn der freie Markt bestimmt, wieviele Menschen Zugang zu regionalen Informationen haben?

Darüber soll es in der aktuellen Folge gehen. Zu Gast ist Roger de Weck, der frühere Zeit-Chefredakteur, Generaldirektor des Schweizer Radios und Fernsehens, Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk.

Mitte Oktober erscheint sein neues Buch mit dem Titel “Prinzip Trotzdem” -

Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen.

Host: Christian Batzlen

Showrunner: Julian Burmeister

Intromusik: “Wake Up” von Rage Against The Machine