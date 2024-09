Die imaginäre Folklore des französischen Kollektivs Lo'Jo

Von Anna-Bianca Krause



Musikliste:



Lo'Jo

Valse étrange

Le temps

René Lacaille feat. Cyril Atef & Bob Brozman

Le serpent

Lo'Jo

Brother Barrett

Viens

Jupiter & Okwess

Marco

Lo'Jo

Aswar

Peu de choses

La kolèr

Lo'Jo & Tony Allen

"La rue passe"

Tony Allen

Secret Agent (2022 Remaster)

Lo'Jo

Mandiego

Lo'Jo, Vincent Ségal

Comète algébrique

Muss Folklore immer in der Vergangenheit wurzeln und regional begrenzt sein? Kollektive wie Lo'Jo aus Frankreich zeigen, dass man sie auch neu erfinden kann - eine moderne Folklore, in der sich die kulturelle Vielfalt unserer Welt widerspiegelt."

"Unsere Musik ist ein anarchischer Garten, den wir bestellen, damit er sowohl schön als auch wild ist", sagt Denis Péan, der Gründer und Poet der französischen Band Lo'Jo. Seit 40 Jahren kreuzen sie afrikanische und europäische Instrumente, Improvisationen, Rock, Jazz und vieles mehr in ihren Songs. Péan singt mit den beiden nordafrikanischen Schwestern Nadia und Yamina Nid El Mourid auf Französisch, Englisch, Arabisch, Kreol, Spanisch und einer eigens erfundenen Sprache. Lo'Jos Folk kennt keine Grenzen und ist ein Appell an ein friedliches Miteinander.