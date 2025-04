Montauk (2/2) – My life as a man

Das Hörspiel steht bei SWR Kultur für 12 Monate online und als Download bereit.

Während einer Lesereise lernt der Schriftsteller in New York die halb so alte Verlagsangestellte Lynn kennen. Sie verbringen ein Wochenende im Mai 1974 in Montauk, an der Nordspitze von Long Island. Doch ist ihnen beiden von Anfang an klar, dass er am darauffolgenden Dienstag zurück nach Europa fliegen wird, um dort seinen 63. Geburtstag zu feiern. Für die Zeit nach dem Abschied vereinbaren sie, sich weder anzurufen, noch zu schreiben.

Während eines einsamen Strandspaziergangs, seine Geliebte Lynn hat er schlafend in der Pension zurückgelassen, muss er unwillkürlich wieder an einen Strandspaziergang vor 16 Jahren denken – damals lag die junge Ingeborg Bachmann schlafend in seinem Zimmer. Déjà-vu-Erlebnisse durchziehen Frischs gesamte Erzählung – Leben in Wiederholungen, gleichermaßen als Erstarrung in der Wiederholung.

„Hier spricht Frisch - wer kann das sprechen? Der Schauspieler Ueli Jäggi trifft den richtigen Ton: kraftvoll und müde, konzentriert und beiläufig zugleich“.

In einer Collage aus Erinnerungen, Tagebuchauszügen, Selbstreflexionen und anderem autobiographischen Material seziert Frisch hier sein Lebens- und Liebesbild. Die Hörspielfassung greift diese Kaleidoskopstruktur auf und erweitert sie um zusätzliches biographisches Material, u.a. Frischs "Entwürfe zu einem dritten Tagebuch", die 2010 aus dem Nachlass veröffentlicht wurden. Durch diese Erweiterung wird der Versuch unternommen, die Problematik eines "aufrichtigen" Schreibens im Werk selbst zu spiegeln.

Nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch

Ergänzt durch Briefe von Uwe Johnson, Marianne Frisch und Max Frisch

Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Ueli Jäggi, Monica Gillette, Thomas Sarbacher, Susanne-Marie Wrage u. a.

Musik: Fritz Hauser

SWR/DRS 2011