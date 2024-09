Seit Herbst 2013 gibt es im SWR Fernsehen die Büchersendung "lesenswert". Der Moderator Denis Scheck stellt Autoren und ihre Bücher im Gespräch vor. Außerdem sprechen interessante Zeitgenossen in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern" über Bücher, die sie in ihrem Leben geprägt und beeindruckt, ja sogar beeinflusst haben.

"lesenswert"

2021 wurde die Sendung konzeptionell überarbeitet: Denis Scheck ist unterwegs, besucht seine Gesprächspartner*innen in der Stadt, in der sie leben. Regelmäßig trifft er sich mit der Schriftstellerin Juli Zeh zu einem Ausritt: Bücher mit wichtigen und aktuellen Themen sind die Basis für ein sich frei entwickelndes Gespräch, das durchaus auch sehr persönlich werden kann. Und - last, but not least: Denis Scheck liest die für ihn schrecklichsten Bücher der Weltgeschichte und versammelt sie in seinem persönlichen Anti-Kanon.

"lesenswert" Quartett

Fünfmal im Jahr trifft sich das „lesenswert" Quartett – ein lebhafter Disput um Bücher, moderiert von Denis Scheck. Feste Mitglieder sind die freie Kritikerin Insa Wilke und Ijoma Mangold vom Feuilleton der ZEIT. Dazu wird jeweils ein wechselnder Gast eingeladen. Seit Anfang 2021 wird die Sendung im historischen E-Werk der Stadt Baden-Baden aufgezeichnet.

"lesenswert" Redaktion

