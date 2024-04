Musical, Oper und Operette: Das Musiktheater von Leonard Bernstein und Stephen Sondheim

Nicht Oper, Operette oder Musical, sondern ein amerikanisches Musiktheater sollte das Bühnenwerk des Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein sein. In mehreren Werken für das Musiktheater war es ein schwieriger, aber auch ein fruchtbarer Weg.

Joshua Weilerstein dirigiert Bernsteins Sinfonische Tänze aus „West Side Story“

Herausragend geriet seine Zusammenarbeit mit Stephen Sondheim bei seinem wohl bekanntesten Stück der „West Side Story“. Aber auch Stephen Sondheim war nicht nur Librettist, sondern ebenfalls ein Komponist, der die Grenzen des Musiktheaters verschieben wollte, etwa hin zum düsteren Spektakel „Sweeney Todd“, einer Mixtur aus Oper, Musical und Horrorfilm.

Bernd Künzig im Austausch mit Musical-Experte Nick-Martin Sternitzke.

Musikliste:

Leonard Bernstein:

West Side Story:

- Prologue (1. Akt)

- "Tonight" (1. Akt)

Alexandra Silber (Maria)

Cheyenne Jackson (Tony)

San Francisco Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Charles Gounod:

Roméo et Juliette, Duett Roméo - Juliette (2. Akt)

Roberto Alagna (Roméo)

Angela Gheorghiu (Juliette)

Orchestre du Capitole Toulouse

Leitung: Michel Plasson

Leonard Bernstein:

West Side Story, "Ballet Sequence" (2. Akt)

Alexandra Silber (Maria)

Cheyenne Jackson (Tony)

Julia Bullock (A girl)

San Francisco Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Stephen Sondheim:

Sweeney Todd:

- Prologue "The Ballad of Sweeney Todd" (1. Akt)

- "Pretty Woman" (1. Akt)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Mark Stone (Sweeney Todd)

Jonathan Best (Judge Turpin)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ulf Schirmer

Stephen Sondheim:

Sweeney Todd, "Little Priest" (1. Akt)

Len Cariou (Sweeney Todd)

Angela Lansbury (Mrs. Lovett)

Orchester

Leitung: Paul Gemignani

Stephen Sondheim:

Assassins, "Another National Anthems"

Ensemble

The Assassin Orchestra

Leitung: Paul Gemigniani

Stephen Sondheim:

A Little Night Music:

- "A Weekend in the Country" (1. Akt)

- "Send in the Clowns" (2. Akt)

Glynis Johns (Désirée Armfeldt)

Ensemble

Orchester Shubert Company

Leitung: Paul Gemignani

Stephen Sondheim:

Company:

- "Company" (1. Akt)

- "Another Hundred People" (1. Akt)

Dean Jones (Robert)

Pamely Myers (Marta)

Cathy Corkill (The Vocal Minority)

Carol Gelfand (The Vocal Minority)

Marilyn Saunders (The Vocal Minority)

Dona D. Vaughn (The Vocal Minority)

Orchester

Leitung: Harold Hastings

Stephen Sondheim:

Into the Woods, "The Last Midnight"

Bernadette Peters (Witch)

Martin Beck Theatre Orchestra

Leitung: Paul Gemignani

Leonard Bernstein:

Candide:

- "I am Easily Assimilated" (1. Akt)

- "We Are Women" (2. Akt)

Jane Archibald (Cunegonde)

Anne Sofie von Otter (Old Lady)

London Symphony Orchestra

Leitung: Marin Alsop

Stephen Sondheim:

Sunday in the Park with George:

- "Finishing the Hat "(1. Akt)

- "Chromolume" (2. Akt)

- "Move on" (2. Akt)

Mandy Patinkin (George)

Bernadette Peters (Dot)

Ensemble

Shubert Theatre Orchestra

Leitung: Paul Geminiani