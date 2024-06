Johannes Burgert (*1998 in Düsseldorf) studiert seit dem Wintersemester 2023/24 Komposition an der HMDK Stuttgart bei Martin Schüttler. Zuvor studierte in der Kompositionsklasse von Isabel Mundry an der HMT München und verbrachte ein Jahr im Rahmen des ERASMUS-Förderprogramms am CNSM de Paris. Seit Mai 2021 ist er Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und war im August/September 2022 Stipendiat in der Kompositionsresidenz der Studienstiftung in Kooperation mit dem Beethovenhaus Bonn.

