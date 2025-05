Pablo Rus Broseta dirigiert ein Konzert des SWR Symphonieorchesters mit Werken von Kristine Tjøgersen, Zeynep Gedizlioğlu und Franck Bedrossian. Livemitschnitt im Theaterhaus Stuttgart vom 6. Februar 2021.

Programm

Kristine Tjøgersen

Bioluminiscence für Orchester (2017) in der Version für Kammerorchester

(Uraufführung)

Zeynep Gedizlioğlu

Notes from the Silent One für Streichorchester (2015)

Franck Bedrossian

Don Quixote Concerto – Memories of a knight errant for a pianist, his assistant and a chamber orchestra (2020)

(Uraufführung)

Mitwirkende

Christoph Grund, Klavier

Jochen Schorer, Assistent und Percussion

SWR Symphonieorchester

Pablo Rus Broseta, Dirigent

Neue Musik reagiert auf die Gesellschaft – ob sie es nun laut vor sich herträgt oder nicht. Der Pianist in Franck Bedrossians Klavierkonzert verkörpert einen neuen Don Quichote, dessen Begleiter Sancho Pansa im Korpus seines Instruments herumfuhrwerkt. Zusammen nehmen sie einen (wie wir aus der Geschichte wissen) aussichtslosen Kampf auf – oder lässt sich gegen die "Windmühlen" der politischen Gegenwart doch etwas ausrichten? Zeynep Gedizlioglu gibt in ihrem Werk für Streichorchester den Stillen, Ungehörten eine musikalische Stimme. Und die norwegische Komponistin Kristine Tjøgersen ist fasziniert von der Schwarmintelligenz leuchtender (und klimatisch bedrohter) Organismen. Ihr unlängst preisgekröntes Orchesterstück ist auch ein in Tönen aufgehobenes Stück Natur.