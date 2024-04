Erst reden, dann spielen – das ist das Konzept des Wettbewerbs „Ton und Erklärung“. Die jungen Musikerinnen und Musiker moderieren dabei ihre Stücke selbst an, erzählen über die Hintergründe und über ihre persönliche Rangehensweise an die Musik. Lionel Martin hat sich dieses Jahr den ersten Preis erspielt.

Wettbewerb ohne Wettbewerbs-Atmosphäre

„Besonders schön war es für mich, dass ich die zweite Wettbewerbsrunde mit meinem Bruder Demian spielen konnte“, sagt Lionel Martin. „Das versetzte mich gleich in ein Gefühl von Zuhause, und der Wettbewerbs-Gedanke war nicht mehr da. Es fühlte sich an wie ein Konzert. Das war sowohl für mich als auch für die Zuhörer sehr beruhigend und schön.“

Schostakowitsch als Vorbild

Im Finale spielte Lionel das 1. Cellokonzert von Dmitrij Schostakowitsch, begleitet von der NDR Radiophilharmonie und dem Dirigenten Hossein Pishkar. In seiner Moderation hob er den Mut und die Zivilcourage von Schostakowitsch hervor, der es wagte, mit seiner Musik Kritik am totalitären Regime der Sowjetunion zu üben. Dafür bewundere er den Komponisten, sagte Lionel, und stellte einen Bezug her zur heutigen Zeit, politischen Systemen der Unterdrückung und dem Krieg in der Ukraine.

Überzeugend in Wort und Ton

Mit seinen Erläuterungen und seiner künstlerischen Interpretation überzeugte er das Publikum und die hochkarätige Jury, in der u.a. die Musikjournalistin Eleonore Büning saß, den Vorsitz hatte der Cellist Daniel Müller-Schott. Mit 18 Jahren war Lionel der jüngste der insgesamt 15 jungen Teilnehmer:innen. „Ton und Erklärung“ wird jährlich vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit der ARD veranstaltet – jedes Jahr in einer anderen Kategorie. 2022 waren die jungen Cellist:innen an der Reihe.

Herzlichen Glückwunsch, Lionel Martin!

Lionel freut sich über die bereichernde Erfahrung dieses Wettbewerbs und über die 10.000 Euro Preisgeld. „Ein junger Cellist, von dem man noch viel hören wird“, bilanziert NDR Kultur. SWR2 gratuliert Lionel herzlich und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.