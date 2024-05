Die Saxofonistin und Klarinettistin Silke Eberhard

Mozart und Musikverein - das waren die ersten musikalischen Stationen der Silke Eberhard in ihrer schwäbischen Heimat Heidenheim an der Brenz. Die Klarinette war ein Weihnachtsgeschenk der Eltern. Bald schon entdeckte sie aber auch das Altsaxofon für sich - und den Jazz als ihre Lieblingsmusik.

Besonders die Abenteurer der Jazzgeschichte haben sie von Anfang an fasziniert: Ornette Coleman, Charles Mingus oder Eric Dolphy gehören zu denen, die sie nachhaltig beeinflusst haben. Mittlerweile in Berlin lebend, gehört Silke Eberhard heute selbst zu den prägenden Stimmen der europäischen Jazzszene.



Musikliste:



Silke Eberhard:

Skeletons and Silhouettes

Silke Eberhard Potsa Lotsa XL

Silke Eberhard:

Schwarzwurzelwäldle

Silke Eberhard Trio

Silke Eberhard (Klarinette)

Jan Roder (Kontrabass)

Kay Lübke (Schlagzeug)

Ornette Coleman:

Lonely Woman

Aki Takase (Piano)

Silke Eberhard (Klarinette)

Eric Dolphy:

Song for the Ram' s Horn

Silke Eberhard Potsa Lotsa Plus

Eric Dolphy:

Love Suite 2 / Trane Beauty

Silke Eberhard Potsa Lotsa Plus

Silke Eberhard:

Fünfer, Or Higher You Animals

Silke Eberhard Potsa Lotsa XL

Charles Mingus:

Better Get Hit in Yo' Soul

I Am Three

Silke Eberhard (Altsaxofon)

Nicolaus Neuser (Trompete)

Christian Marien (Schlagzeug)

Charles Mingus:

Haitian Fight Song

I Am Three & Me

Maggie Nicols (Gesang)

Silke Eberhard (Altsaxofon)

Nicolaus Neuser (Trompete)

Christian Marien (Schlagzeug)

Silke Eberhard, Sandy Evans:

Dromaiidae

Silke Eberhard (Altsaxofon)

Sandy Evans (Tenorsaxofon)

Maike Hilbig:

Treba und Prefa

Maike Hilbig (Kontrabass)

Silke Eberhard (Altsaxofon)

Silke Eberhard:

Ding Dong

Silke Eberhard Trio

Silke Eberhard (Altsaxofon)

Jan Roder (Kontrabass)

Kay Lübke (Schlagzeug)

Ornette Coleman:

Angel Voice

Aki Takase (Piano)

Silke Eberhard (Klarinette)