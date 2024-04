Die Geigerin Anne-Sophie Mutter

Musikliste

Wolfgang Amadeus Mozart:

Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219, 1. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

London Philharmonic Orchestra:

Leitung: Anne-Sophie Mutter



Ludwig van Beethoven:

Violinkonzert D-Dur op. 61, 3. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

New York Philharmonic

Leitung: Kurt Masur



John Williams:

Main theme aus "Schindlers Liste"

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Leitung: John Williams



Krzysztof Penderecki:

Duo concertante

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Roman Patkoló (Kontrabass)



Antonio Vivaldi:

Violinkonzert f-Moll op. 8 Nr. 4, 1. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Mutter's Virtuosi



John Williams:

"Hedwig's theme" aus "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Leitung: John Williams



Ludwig van Beethoven:

Konzert C-Dur op. 56, "Tripelkonzert"

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Daniel Barenboim (Klavier)

West-Eastern Divan Orchestra

Leitung: Daniel Barenboim



Cole Porter:

"Night and day" aus "Gay divorce"

Ella Fitzgerald (Gesang)

Buddy Bregman's Orchestra

Leitung: Buddy Bregman



Franz Schubert:

Quintett A-Dur D667 "Forellenquintett", 3. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Daniil Trifonov (Klavier)

Hwayoon Lee (Viola)

Maximilian Hornung (Violoncello)

Roman Patkoló (Kontrabass)



Leonard Cohen:

"Dance me to the end of love"

Madeleine Peyroux (Gesang, Gitarre)

Jay Bellerose (Perkussion)

David Piltch (Bass)

Larry Goldings (Klavier, Orgel, Keyboard)

Dean Parks (Gitarre)