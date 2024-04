"Insgesamt liegen mir sechs Interpretationen aus den Jahren 1953-1973 vor. Am meisten beeindruckt mich Gulda beim Finalsatz, der wie atemlos, feurig durchgepeitscht wird; dabei vergisst er nicht, kräftige Akzente zu setzen. Am extremsten ist seine berühmte Amadeo-Produktion aus 1967; hier überschlägt sich die Musik beinahe. In dieser Produktion spielt er auch zum ersten und einzigen Mal die Wiederholung. Beim Mittelsatz hält sich der Pianist an Beethovens Tempoangaben und formt die Musik nach seinen Vorstellungen. […] Im Kopfsatz schlägt Gulda ein sehr schnelles Tempo an; nur Edwin Fischer, Gieseking, Horowitz-82, Solomon und Buchbinder-80 spielen in diesem Bereich. Die Spitze schafft er mit 7’35 auf der Amadeo-CD; da fliegen einem die Akkorde im Bereich des ersten Themas nur so um die Ohren.