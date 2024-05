Derek von Krogh wird Nachfolger von Udo Dahmen an der Popakademie

Von Nenas Liveband an die Spitze der Popakademie Mannheim: Derek von Krogh Pressestelle Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Der Musikproduzent und Keyboarder Derek von Krogh wird zum 1. September 2023 neuer künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, wie das zuständige Kunstministerium in Stuttgart am 22. Juni mitteilte. Der 50-Jährige tritt damit die Nachfolge von Udo Dahmen an, der zum Gründungsteam der Popakademie gehörte und nach rund 20 Jahren Ende August aus der Popakademie ausscheidet.

„Sein Auftrag lautet, talentierte Musikerinnen und Musiker zu fördern, innovative Projekte zu realisieren und die herausragende Position der Popakademie in der europäischen Ausbildungslandschaft weiter zu stärken.“

Erfahrung als Musikproduzent, Komponist und Dozent

Von Krogh wurde in Stuttgart geboren und verfügt laut Ministerium über langjährige Erfahrung in den Bereichen Musikproduktion, Komposition, Arrangement und Songwriting. Er bringe ein außergewöhnlich breites Spektrum in der popmusikalischen Praxis und ihren verschiedenen Genres und Formaten mit.

„Es wird weiterhin Aufgabe der Akademie sein, hier ganz nah am Puls der Zeit und dem technischen Status Quo zu bleiben. Künstlerisch kann es dabei nur ein Credo geben: Ermutigung zur eigenen, auffälligen Handschrift.“

Von Krogh arbeitete mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Künstler*innen zusammen, u.a. mit Samy Deluxe, Annett Louisan, The Bosshoss und Nena. An der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam war er zudem als Dozent an der Schnittstelle von Film- und Popmusik tätig.