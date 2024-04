Geheimnisvolle Parallelwelten – Haruki Murakami und der Jazz

Von Ssirus W. Pakzad

Jazz ist in den Romanen und Kurzgeschichten des japanischen Erfolgsautors Haruki Murakami eine Konstante. Der 74-Jährige, der schon mehrfach als aussichtsreicher Kandidat für den Literatur-Nobelpreis gehandelt wurde, betrieb einst in Tokio eine Jazzbar und hat mit seinen geheimnisvollen Werken unzählige Jazzmusiker zu Kompositionen inspiriert, darunter Chris Speed, Frederik Köster oder Arne Jansen.



Greg Smith:

Murakami

LAMA + Joachim Badenhorst



Chris Speed:

End of the Day

Chris Speed



Frederik Köster:

Tengo

Frederik Köster

Jonas Burgwinkel

Joscha Oetz

Sebastian Sternal



Arne Jansen:

The end of the world

Arne Jansen Trio



Fumi Tomita:

Wind-Up Bird And Tuesday´s Women

Fumi Tomita



Sebastian Gahler:

Two Moons

Sebastian Gahler



Emil Viklicky:

Kafka On The Shore

Emil Viklicky Trio



Frederik Köster:

Naoko

Frederik Köster

Jonas Burgwinkel

Joscha Oetz

Sebastian Sternal