Am 21. Januar fand das Heimspiel No. 16 unter der musikalischen Leitung von Arrangeur und Posaunist Joe Gallardo in der Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart statt. Als Überrraschungsgäste waren der Singer-Songwriter David Lenis aus Kolumbien und die Sängerin Olvido Ruiz dabei. Im Programm: Das neue Latin-Jazz Album "It Is What It Is".