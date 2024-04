Werner Nickisch ist im Herbst 1992 der erste Deutschlehrer des vierzehnjährigen Saša Stanišić, des heute preisgekrönten Schriftstellers.

Kurz zuvor war Stanišić mit seiner Mutter aus Višegrad nach Heidelberg geflohen. Werner Nickisch hat die ersten Gedichte von Saša Stanišić gelesen. Er ermutigt den jungen Schriftsteller, weiter mit der neuen Sprache zu experimentieren.

Der Deutschlehrer Nickisch wird 1948 im Sauerland geboren und entstammt einer Flüchtlingsfamilie aus Schlesien. Auch er hat erfahren, was es heißt, sich nicht zugehörig zu fühlen. Sein Weg zum Lehrerberuf ist verschlungen. Nach einer Banklehre zieht er 1967 für ein soziales Jahr in einem Kinderheim nach Berlin, arbeitet, demonstriert, agitiert und absolviert 1970 das Abitur in der Abendschule.

Der Liebe wegen kommt er nach Heidelberg, studiert an der Pädagogischen Hochschule und wird schließlich leidenschaftlicher Lehrer. Seit seinem Ruhestand ist er zurück in Berlin und engagiert sich ehrenamtlich als Lernpate für Jugendliche.



