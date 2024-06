Yoga-Forscher Holger Cramer – Wissenschaft auf der Matte

Am 21. Juni ist Weltyogatag! So beschlossen im Dezember 2014 von der UN-Vollversammlung „um die Vorteile der Ausübung von Yoga stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken“.

Aber was genau sind die Vorteile, die dieses System von Atemübungen und Körperhaltungen Menschen, die Yoga praktizieren, verschaffen kann? Holger Cramer ist Forschungsleiter der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und betreibt dort seit über zehn Jahren Yogaforschung.

Wie es durch Yoga gelingen kann, chronische Rückenschmerzen zu lindern, Blutdruck zu senken und welche weiteren gesundheitlichen Effekte in klinischen Studien inzwischen belegt sind, erläutert er in SWR2. Tandem.

