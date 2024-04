Gelehrsamkeit und Flüchtlingshilfe – Yanina Lipski ist Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität München

Yanina Lipski wird 1984 in Poltawa in der Zentralukraine geboren, ihre Muttersprachen sind Ukrainisch und Russisch. Nach einem Studium u.a. der Germanistik kommt sie nach München, wo sie sich in Übersetzung, Dolmetschen und Management weiterqualifiziert. Seit 2022 ist sie Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität, einer renommierten privaten Exil-Universität mit bewegter Geschichte.

Die UFU ermöglicht seit hundert Jahren Studierenden freie akademische Lehre und Forschung auf ukrainisch, englisch und deutsch. Bibliothek und Archiv ziehen Forschende von weither an. Seit Kriegsbeginn organisiert Lipski mit ihrem kleinen Team nicht nur den Lehrbetrieb, sondern versorgt Geflüchtete und koordiniert Hilfstransporte in ihre Heimat.

Homepage Ukrainische Freie Universität

